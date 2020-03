Trainerwechsel nach der Saison : Kreisligist SV Bergfried stellt sich im Sommer neu auf

Leverkusen Die Kreisliga-Fußballer des SV Bergfried planen für den kommenden Sommer weitreichende Veränderungen. Unter anderem hat sich der Verein dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Opitz nicht über den Sommer hinaus zu verlängern.

Auf ihn folgt Hannes Diekamp, der sich für zwei Jahre am Höfer Weg verpflichtet hat. Zuletzt trainierte der 32-Jährige die Bezirksliga-Mannschaften des Dabringhausener TV und des TSV Solingen. Nun soll er dabei helfen, die Bergfrieder langfristig wieder in der Bezirksliga Mittelrhein zu führen und dort zu etablieren.

In der U23 hört das Trainerteam um Patrick Schneider und Alfred Rekus auf. Sie hatten das Reserve-Team in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich betreut und unter anderem den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Schneider und Rekus werden dem Verein allerdings in anderen Positionen erhalten bleiben.