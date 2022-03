Fußball, Kreisliga : SV Bergfried erfüllt die Pflicht, SC Hitdorf bricht nach der Pause ein

Rhein-Wupper In der Fußball-Kreisliga feiert der SV Bergfried Leverkusen Siege gegen Rondorf und Holweide. Der SC Hitdorf verpasst indes eine Überraschung bei der DJK Südwest Köln und der SV Schlebusch II kann doch noch verlieren.

Fußball, Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Rondorf 6:2 (2:1). Innerhalb von nur vier Tagen haben Bergfrieds Fußballer zwei Siege gesammelt. Im Nachholspiel gegen den Abstiegskandidaten Rondorf feierte die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp einen ungefährdeten 6:2-Erfolg. Jan Fromke brachte die Platzherren nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung, im Gegenzug kassierte der Favorit jedoch den Ausgleich. Tobias Zahn war in der 23. Minute mit dem 2:1 zur Stelle – der Pausenstand. Moritz Blumenthal (50./58.) und Torsten Sperlich (54.) erhöhten nach der Pause. Rondorf verkürzte noch einmal (74.), das letzte Wort hatte jedoch Bergfried: Philipp Bigus erzielte das 6:2 (81.).

SV Bergfried Leverkusen – SC Holweide 3:2 (2:1). Auch das zweite Heimspiel entschied der SVB für sich. In der zehnten Minute erzielte Marc Hoppe den Führungstreffer, Kevin Sivakumar erhöhte kurze Zeit später. Nach einer halben Stunde kassierten die Gastgeber den Anschluss und es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Sieben Minuten vor Ende sorgte Sivakumar schließlich für die Entscheidung, in der Schlussminute gelang den Holweidern lediglich Ergebniskosmetik.

SV Schlebusch II – SC Rondorf 0:1 (0:0). Die Serie der Schlebuscher Reserve ist gerissen. Nach sechs Siegen in Folge musste sie sich daheim dem SC Rondorf geschlagen geben. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, erst drei Minuten vor dem Abpfiff schlugen die Gäste eiskalt zu. Nach einer Unachtsamkeit in der Schlebuscher Hintermannschaft erzielten die Rondorfer den späten und glücklichen Siegtreffer.

DJK Südwest Köln – SC Hitdorf 6:1 (0:1). Beim Tabellenzweiten in Köln zeigten die Hitdorfer eine starke erste Halbzeit, in der sie dank eines frühen Treffers von Bastian Prensena mit 1:0 in Führung gegangen waren (6.). Nach dem Seitenwechsel brach der SCH jedoch ein und lag nach drei schnellen Gegentoren plötzlich mit 1:3 hinten. Die übrigen Treffer fielen dann in der 66., 68. und 87. Minute. Die Niederlage bedeutet für Hitdorf auch einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer drei Punkte.