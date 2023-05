Fußball, Kreisliga A Bergfried gewinnt Derby bei Schlebusch II

Rhein-Wupper Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SV Bergfried Leverkusen 0:3 (0:0). Über einen klaren Sieg im Nachbarschaftsduell beim SV Schlebusch II freuen sich die Bergfried-Fußballer. Zwar verlief die erste Halbzeit noch komplett ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die bessere und vor allem effektivere Mannschaft. Jan Fromke erzielte in der 71. Minute den Führungstreffer, Sven Wilk (75.) und Philipp Bigus (90.) erhöhten in der Schlussphase für den Tabellenfünften. „Bei uns ist im Moment einfach der Wurm drin. Wir laden die Gegner derzeit reihenweise zum Toreschießen ein – und so war das auch heute wieder“, sagte SVS-Coach Alessandro Caligiuri.