Fußball, Kreisliga A Bergfried erobert Tabellenführung in Köln zurück

Fußball-Kreisliga A Köln: TFC Köln – SV Bergfried Leverkusen 1:4 (0:1). Von einem „harten Stück Arbeit“ sprach Trainer Hannes Diekamp, dessen Mannschaft aber dem Druck standhalten konnte. Im Wiederholungsspiel setzten sich die Leverkusener beim Tabellendritten in Köln durch und feierten die Rückkehr an die Tabellenspitze. „Wir sind alle sehr erleichtert. Es gab einige schwierige Phasen in dieser Partie und es hätte durchaus auch anders ausgehen können“, sagte der Coach.