Start beim stark besetzten Turnier in Wittlich

Elfen fliegen durch die Vorbereitung – nächster Halt in Wittlich

LEVERKUSEN Die Bundesliga-Handballerinnen nehmen an einem Turnier teil, das eine gute Standortbestimmung für Trainer Robert Nijdam und sein Team ist.

Der Start in die Vorbereitung auf die neue Saison ist den Handballerinnen von Bayer 04 gelungen. Bei der Jubiläumsfeier zu 50 Jahren Damen-Handball beim Ex-Bundesligisten TuS Weibern (Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern) bezwangen die Elfen den Ligakonkurrenten HSG Bensheim-Auerbach klar mit 29:18 (15:10). Erwartungsgemäß keine Herausforderung war das Gastspiel beim Mönchengladbacher Landesligisten TS Lürrip, dass die Leverkusenerinnen mit 41:9 für sich entschieden. Am Wochenende werden die Aufgaben jedoch um einiges kniffliger. Denn dann steht der traditionell stark besetzte Handball-Cup in Wittlich auf dem Programm.