Fußball, Kreispokal Solingen SSV Lützenkirchen steht in der nächsten Runde

Fußball-Kreispokal, 2. Runde: BV Bergisch Neukirchen – Genclerbirligi Opladen 6:3 nach Verlängerung (3:2/3:3). Einen tollen Pokalkampf, in dem die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel, lieferten sich die beiden Nachbarn. „Das war so ein Spiel, das sich alle Zuschauer wünschen: Tempo, tolle Torraumszenen und jede Menge Tore“, sagte Neukirchens Trainer Thomas Kürten. „Wir sind froh, am Ende eine Runde weitergekommen zu sein.“ Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Gastgeber alles andere als positiv. Bereits nach zwei Minuten erzielte Yannis Boddenberg den ersten Treffer für Genclerbirligi. Die Kürten-Elf ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen: Nach nur neun Minuten war Torjäger Prince Godwin mit dem Ausgleich zur Stelle. Daniel Mücke brachte den Favoriten kurze Zeit später in Front, ehe Mustafa Uzun (26.) das 2:2 gelang. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Godwin ein zweites Mal und die Neukirchener gingen mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Yücel Balyemez besorgte nach etwas mehr als einer Stunde das 3:3. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Verlängerung. „Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Leider sind uns am Ende ein wenig die Kräfte ausgegangen, zudem mussten einige Spieler von mir noch zur Nachtschicht. Das konnten wir leider nicht kompensieren“, sagte Opladens Spielertrainer Mehmet Sezer. Godwin mit einem späten Doppelpack (111./118.) und Ben Klessmann (113.) machten schließlich alles klar für den BVBN.