Fußball, Kreisliga A SSV Lützenkirchen holt vier Tore auf

Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – BV Bergisch Neukirchen 1:6 (1:3). Der Tabellendritte aus Bergisch Neukirchen erwies sich im Nachbarschaftsduell in Opladen als einer Nummer zu groß. „Wir hatten einfach keine Chance: Der Gegner war uns in allen Bereichen überlegen“, sagte Genclerbirligi-Spielertrainer Mehmet Sezer. Andre Brandenburg (19./40.) sowie Prince Godwin (28.) trafen in der ersten Halbzeit für den Favoriten, Abdul Rahim Gövercin verkürzte nach einer halben Stunde zum 1:2. Stefan Broich (81./90.) und noch einmal Godwin (87.) schraubten das Ergebnis nach dem Wiederanpfiff in die Höhe.