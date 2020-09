Kreisliga-Fußball : SSV Lützenkirchen gewinnt hitzigen Schlagabtausch

Die Lützenkirchener Marcel Maier (r.) und Marcel Eberle sind vor dem Gast aus Solingen am Ball. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist aus Lützenkirchen hat im Duell mit dem Post SV Solingen den längeren Atem und feiert am zweiten Spieltag einen 4:3-Erfolg. Im Kreis Köln setzt sich Bergfried derweil 5:3 gegen den FC Pesch II durch.

Von Lars Hepp

Fußball-Kreisliga A Köln: S.C. Holweide – SC Hitdorf 2:4 (2:2). Beim „Angstgegner“ in Holweide haben Hitdorfs Fußballer einen klaren Rückstand in einen Sieg umgemünzt. „Nach gut einer halben Stunde war damit nicht mehr unbedingt zu rechnen“, sagte Trainer Udo Dornhaus. Schnell lagen seine Hitdorfer mit 0:2 in Rückstand, doch dann besannen sich die Gäste auf ihre kämpferischen Qualitäten. Marlon Beckhoff (42.) verkürzte, Said El-Youzghi glich direkt danach per Foulelfmeter aus. In der 68. Minute traf El-Youzghi dann nach einem Handelfmeter erneut, den Schlusspunkt setzte wiederum Beckhoff (74.).

SV Bergfried Leverkusen – FC Pesch II 5:3 (4:1). In einer abwechslungsreichen Partie holte sich auch das Bergfried-Team die ersten Zähler. „Wir werden uns aber steigern müssen“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Dank der Tore von Kevin Sivakumar (15.), Moritz Blumenthal (36.), Torsten Sperlich (38.) und Jan Fromke (39.) bogen die Gastgeber schnell auf die Siegerstraße ein. René Rekus erzielte kurz nach der Pause das 5:2.

DSK Köln – SV Schlebusch II 2:2 (2:0). Die Landesliga-Reserve des SVS hat den vierten Punkt der noch jungen Saison gesammelt. Trotz eines frühen Rückstands holte die Mannschaft von Trainer Marco Treubmann dank der Tore von Qasim Frayje (49.) und Philip Henning (75.) noch das Remis.

Kreisliga A Solingen: VfL Witzhelden – HSV Langenfeld II 0:5 (0:2). Restlos bedient zeigte sich VfL-Trainer Rudi Mirtic nach der einseitigen Begegnung. „Wir haben keinen Zweikampf gewonnen. So kann man kein Spiel für sich entscheiden.“ Schon zur Pause lagen die Höhendorfer mit 0:2 hinten, auch nach dem Wechsel war kein Aufbäumen zu erkennen.

SSV Lützenkirchen – Post SV Solingen 4:3 (2:1). Die Freude über den ersten Saisonerfolg war groß beim SVS. Enrico Albanese und Muhammed Saidy Khan sorgten mit ihren frühen Toren für einen Traumstart. Erst kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Anschluss. Lorenz Röhler (48.) und Joshua Badicke (75.) stellten mit ihren Toren die Weichen auf Sieg.

Anadolu Munzur Solingen – SC Leichlingen 2:4 (0:2). Nach dem Unentschieden gegen Witzhelden zum Saisonauftakt legten die Leichlinger nun drei Punkte beim hoch gehandelten Team in Solingen nach. „Damit sind wir in der Liga so richtig angekommen“, sagte Tobias Jakobs, sportlicher Leiter beim SCL. Timo Kruse brachte den Gast nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Max Spieker. Mit dem Doppelschlag durch Spieker und Florian Schneiders nach einer Stunde war die Partie frühzeitig entschieden.

Inter Monheim – BV Bergisch Neukirchen 1:2 (0:1). Einen verdienten Auswärtssieg feierten die Neukirchener beim Neuling in Monheim. „Der Gegner hat es uns schwergemacht, doch letztlich haben wir uns verdient durchgesetzt“, sagte Trainer Michael Czok. Daniel Mücke brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Kapitän Michael Mollek erhöhte in der 75. Minute.