Fußball, Kreisliga SSV Alkenrath hält die Klasse

DSK Köln – SV Bergfried Leverkusen 3:3 (1:1). Beim Drittletzten in Köln kamen die Fußballer des SV Bergfried nicht über eine Punkteteilung hinaus, verpassten damit den Sprung auf Rang drei und beenden die Saison auf dem fünften Platz. „Wir investieren immer so viel, um uns Torchancen herauszuarbeiten. Und in jedem Spiel machen wir uns das durch individuelle Fehler wieder kaputt“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Tobias Zahn brachte die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Im direkten Gegenzug kassierten Leverkusener das 1:1. Jan Fromke war in der 51. Minute mit dem 1:2 zur Stelle. Rund zehn Minuten vor dem Ende sorgten die Gastgeber mit einem Doppelschlag für die Wende und steuerten auf einen Sieg zu. Philipp Bigus sorgte mit seinem Tor in der Nachspielzeit aber dafür, dass Bergfried im Saisonfinale nicht komplett leer ausging.