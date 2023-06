Fußball, Kreisliga SSV Alkenrath gewinnt das Lokalderby

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SSV Leverkusen-Alkenrath 2:3 (0:2). Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten die Alkenrather, die sich im Nachbarschaftsduell in Schlebusch durchsetzten. „Auch wenn es am Ende noch einmal eng wurde, haben wir verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat sich gerade in kämpferischer Hinsicht hervorragend präsentiert“, sagte SSV-Trainer Rene Klüber. Kevin Fei brachte die Gäste nach 13 Minuten in Führung. Nico Scholl nach rund einer halben Stunde und Andre Wortmann (57.) sorgten für den Alkenrather Traumstart. Doch die Gastgeber gaben nicht auf und der Doppelpack von Thomas Scheidler (65./87.) war dafür verantwortlich, dass die Schlussphase noch einmal spannend wurde. Mit vereinten Kräften brachten die SSV-Fußballer den zehnten Saisonsieg aber ins Ziel und klettern damit auf den zwölften Tabellenplatz. Auf Seiten der Schlebuscher wurden noch Doppeltorschütze Scheidler und Tobias Balduan verabschiedet, für die nach dieser Saison Schluss ist.