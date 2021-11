Football : „EQ“ betreibt Eigenwerbung und Amon-Ra steht im Fokus

Leverkusen Während Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions die nächste herbe Pleite einstecken mussten, hat Equanimeous St. Brown beim Sieg der Green Bay Packers eine erste Duftmarke setzen können.

Die beiden Brüder mit Wurzeln in Leverkusen-Hitdorf machten am achten Spieltag der nordamerikanischen Football-Profi-Liga NFL positiv von sich reden. Equanimeous St. Brown steuerte zwei gefangene Pässe für zwölf Yards Raumgewinn zum 24:21-Sieg seiner Green Bay Packers bei den bis dahin noch ungeschlagenen Arizona Cardinals bei. Sein jüngster Bruder Amon-Ra – wie „EQ“ auch Wide Receiver (Passempfänger) – sicherte sich drei Zuspiele von Quarterback Jared Goff für 46 Yards, kassierte mit den weiter sieglosen Detroit Lions aber mit dem bitteren 6:44 gegen die Philadelphia Eagles die bisher höchste Pleite in dieser Saison.

Nachdem er in der Vorwoche beim 19:28 bei den Los Angeles Rams erstmals ohne Passfang geblieben war, gehörte der Liga-Neuling (Rookie) dieses Mal zu den wenigen Lichtblicken der zahnlosen „Löwen“. Als einziger Receiver fing er überhaupt Pässe (drei bei fünf Würfen auf ihn). Nicht in der Statistik tauchte ein vierter „Catch“ auf, der 35 Yards Raumgewinn gebracht hätte, und die Lions bis kurz vor die Endzone gebracht hätte. Denn dieser zählte nicht, weil Running Back D‘Andre Swift eine gelbe Flagge (illegale Formation) kassierte und seinem Team damit eine ärgerliche Strafe bescherte.

Mit der hohen Pleite gegen die zuvor wenig überzeugenden Eagles geht es für Detroit in die Freiwoche – die sogenannte „Bye Week“. Und in der will Coach Dan Campbell eine Menge tüfteln, um sein Team zu verbessern. Im Fokus soll dabei auch Amon-Ra St. Brown stehen. Der spielt mit bislang 250 Yards auf dem Receiver-Konto eine überaus ordentliche Rookie-Saison. Der Trainer traut ihm allerdings noch mehr zu. „Wir wollen uns ihn ganz besonders anschauen und überlegen, wie wir ihm helfen können, uns noch besser zu helfen“, kündigte er an. Als eine Möglichkeit dazu nannte er noch mehr Pässe für den hoch talentierten Neuling, auf den er große Stücke hält.