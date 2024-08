Fußball, Frauen-Bundesliga So läuft die Vorbereitung bei Bayer 04

Bis zum Ligastart am Samstag, 31. August, 14 Uhr, beim SC Freiburg stehen noch drei weitere Testpartien an: am Samstag beim RSC Anderlecht, am 17. August bei Standard Lüttich und dann am Kurtekotten gegen Fortuna Sittard (23. August). Pätzold hofft, dass die Spiele aufzeigen werden, woran noch zu arbeiten ist. „Es wird darauf ankommen, das Tempo aus dem Training und den Testspielen über 90 Minuten auf den Platz bringen. Dazu geht es um die Verfeinerung von Abläufen, damit unser Spiel gegen verschiedene Systeme funktioniert“, sagte er. Der neue Bayer-Coach betonte: „Das, was schon gut läuft, wollen wir noch variantenreicher gestalten, um weniger ausrechenbar zu sein. Dafür haben wir uns im Trainingslager eine sehr gute Basis erarbeitet.“