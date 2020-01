Ski-Club Bayer Leverkusen : Hangabwärts auf dem Weg nach oben

Leverkusen Als Ski-Rennläufer des SC Bayer Leverkusen hat es Roman Frost zum Profi geschafft – als Kind aus dem Flachland.

Wenn er aufgerufen wird, reiben sich die Konkurrenten oft verwundert die Augen. „Das ist schon extrem cool, wenn ich auf dem Podest stehe und der Name meines Vereins genannt wird“, sagt Roman Frost und lacht. Sein Verein, das ist der Ski-Club Bayer Leverkusen. Der 20-Jährige ist inzwischen Aushängeschild des größten Ski-Sportvereins in Nordrhein-Westfalen, von dessen Existenz aber außerhalb des Rheinlandes bislang wohl nur die Wenigsten gewusst haben. Und der gebürtige Münsteraner, der seit dieser Saison Profi ist, hat sich vorgenommenen, fortan nicht nur seinen SC aus Leverkusen, sondern gleich eine ganze Region zu repräsentieren: „Ich will zeigen, dass es auch in NRW und im Flachland Ski-Fahrer gibt, die sich vor denen in Bayern nicht zu verstecken brauchen.“