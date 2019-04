Fußball aus der Region : FCL erntet wildes Remis, SVS verliert den Anschluss

Leverkusen Während der FC Leverkusen in der Bezirksliga einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt, muss sich der SV Schlebusch der Effektivität des Gegners beugen.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 1:3 (0:2). Der Abwärtstrend bei den Schlebuscher Fußballern hält weiter an. Am Sonntagnachmittag verlor die von Stefan Müller trainierte Mannschaft gegen den Tabellenneunten aus Lindenthal-Hohenlind. „Das ist im Moment ganz bitter. Wir haben gegen einen brutal effektiven Gegner verloren“, sagte Müller enttäuscht. Er nannte vor allem die Schwäche im Abschluss als Grund für die aktuelle Negativserie seiner Mannschaft, die nun den sechsten Platz belegt.

Bezirksliga: TuS Marialinden – FC Leverkusen 3:3 (1:2). Die Fußballer des FC Leverkusen haben einen sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen gegeben. Beim direkten Konkurrenten in Marialinden führten die Leverkusener bereits mit 2:0 und 3:1, kassierten aber in den letzten Minuten noch zwei späte Gegentore. „Das ist sehr enttäuschend. Wir haben es versäumt, frühzeitig den Sack zuzumachen“, sagte Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz.

Wie schon so häufig in den vergangenen Partien, bestimmten die Gäste den Gegner und erspielten sich einige Vorteile. Erkan Öztürk brachte den FCL nach zwölf Minuten in Führung. Aristote Mambasa Masudi erhöhte in der 21. Minute. Erst eine Unachtsamkeit etwas später gestattete den Platzherren den ersten Treffer. Kurz vor dem Seitenwechsel vergab Goran Antelj die große Chance zum dritten Treffer, Vincenzo Bosa machte es besser und traf zum 3:1 für den FCL. „Zu diesem Zeitpunkt hielten wir alle Trümpfe in unseren Händen“, betonte Kunz.