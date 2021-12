Fußball, Landesliga : Stauner sichert dem SVS drei Punkte

Leverkusen Der Fußball-Landesligist SV Schlebusch gewinnt 5:3 gegen den FV Bad Honnef und überwintert auf dem zweiten Platz. Torhüter Justin Stauner hält den Sieg fest.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – FV Bad Honnef 5:3 (2:1). Die Schlebuscher bleiben in der Erfolgsspur. Am Sonntag reichte der Mannschaft von Trainer Stefan Müller auch eine durchschnittliche Leistung, um den nächsten Sieg einzufahren. „Wir hatten diesmal aber auch in einigen Phasen richtig Glück und müssen festhalten, dass wir mit so einem Spielverlauf nicht oft gewinnen werden“, sagt Müller.