Fußball, A-Jugend-Bundesliga : SC Paderborn schockt Bayers U19

Kapitän Ayman Aourir und die U19 von Bayer Leverkusen erwischten gegen die Ostwestfalen einen gebrauchten Tag. Foto: Bayer 04 Foto: Bayer 04

Leverkusen Der zuvor sieglose Fußball-Nachwuchs des SCP gewinnt 4:1 in Leverkusen. Bayers Coach Sven Hübscher will in Düsseldorf ein „anderes Gesicht“ seines Teams sehen.