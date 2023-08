Fußball, Kreispokal Köln SC Leverkusen wirft Favorit SV Schlebusch aus dem Pokal

Fußball-Kreispokal, vierte Runde: SC Leverkusen – SV Schlebusch 2:0 (1:0). Im Duell der beiden Klubs aus Leverkusen ist dem drei Klassen tiefer spielenden B-Ligisten SC Leverkusen die große Überraschung gelungen. „Wir haben nicht die Leidenschaft auf den Platz bekommen, die wir zum ersten Meisterschaftsspiel hatten“, sagte Schlebuschs Trainer Markus Hilmer. Außerdem habe sein Team die Chancen nicht nutzen können – im Gegensatz zum Außenseiter. „Daher können wir uns über die Niederlage auch nicht beschweren“, sagte er. Die Hausherren zeigten indes von Beginn an eine starke kämpferische Leistung und es entwickelte sich eine muntere Partie mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging der von Nehat Ljoki trainierte Außenseiter durch den Treffer von Shaher Haji Mhallo in Führung. Die Schlebuscher mühten sich um eine Antwort, doch der Favorit agierte im Abschluss zu ungenau. In der 66. Minute gelang dem SCL dann durch den Treffer von Elfat Sinani die frühzeitige Entscheidung. Der SVS hingegen schaffte es weiter nicht, seine spielerischen Vorteile in Tore umzumünzen.