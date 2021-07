Fußball, Kreisliga : SCL will Saisonziele mit stabilen Leistungen erreichen

Für Max Spieker (li.) und den SC Leichlingen startet die Pflichtspielsaison bereits am Sonntag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der SC Leichlingen möchte sich in der Kreisliga A etablieren und setzt in der Vorbereitung auf Spiele gegen höherklassige Gegner. Am Sonntag geht es für das Team von Trainer Kai Voß bereits im Pokal weiter.

Der erste Testspielgegner des SC Leichlingen hatte es in sich. Am Sonntag trat der A-Ligist beim Landesligisten Germania Reusrath an. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war zunächst nicht viel zu erkennen. Vor allem in der ersten Halbzeit hielt die Mannschaft von Trainer Kai Voß gut dagegen. Auch wenn das Ergebnis am Ende doch deutlich wurde und die Partie mit 1:7 verlorenging, war der Coach nicht unzufrieden.

„Wir haben uns tierisch über diesen Test und die Anfrage aus Reusrath gefreut“, berichtet Voß. Für seine Mannschaft sei es eine Ehre gewesen, dort anzutreten – auch wenn die individuelle Qualität der Reusrather am Ende zu groß gewesen sei. Mit etwas mehr Fortune hätte die Niederlage zudem auch um ein, zwei Treffer niedriger ausfallen können.

An diesem Dienstag steht für Leichlingen bereits die nächste Partie auf dem Plan. Ab 19.30 Uhr gastiert der SCL beim VfL Benrath. Der Gegner führte die Bezirksliga im vergangenen Jahr ungeschlagen an. „Das ist wieder ein guter Test, der für uns Sinn ergibt und in dem jeder Spieler seine Chance bekommen wird, um sich noch einmal für Sonntag zu beweisen“, sagt Voß. Dann steht nämlich bereits das erste Pflichtspiel an.

Im Kreispokal Solingen trifft der SCL auf den Ligakonkurrenten Inter Monheim (15 Uhr). Anders als viele Trainerkollegen sieht Voß diese Partie nicht nur als weiteren Test an. Der Klub will die nächste Runde erreichen. Mit Blick auf die Meisterschaft haben sich die Blütenstädter indes vorgenommen, einen Mittelfeldplatz zu ergattern. „Wir wollen in der Kreisliga A ankommen und unser Saisonziel mit stabilen Leistungen erreichen“, sagt Voß.

Der Kader bleibt weitgehend unverändert. Lediglich Lukas Vieth verlässt den Verein aus privaten Gründen. Externe Zugänge sind nicht geplant. „Wir wollen ganz klar auf unsere eigenen Spieler setzen“, betont Voß. Fünf Talente aus dem eigenen Nachwuchs nehmen an der Vorbereitung der A-Liga-Mannschaft teil. Ob das Quintett den Sprung in die erste Mannschaft schafft, müsse man aber abwarten, berichtet Voß.

Zugänge –