Fußball, Kreisliga SCL steigt ab und TuS 05 Quettingen bleibt drin

Fußball-Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – SSV Berghausen 1:8 (1:4). Der Tabellenführer erfüllte auch seine letzte Pflichtaufgabe mit Bravour und kehrt damit nach nur einer Saison in die Bezirksliga zurück. Vom wochenlangen Fernduell mit dem Tabellenzweiten aus Bergisch Neukirchen ließ sich der Primus nicht aus der Ruhe bringen und krönte sich mit einer starken Vorstellung beim Vierten in Monheim zum verdienten Meister. Lediglich in der Anfangsphase hielten die Platzherren die Partie offen. Den frühen Führungstreffer von Max Niklas Zäh (4.) egalisierte Marcel Tobias Krings nur wenige Momente später. In der zehnten Minute war dann erneut Zäh zur Stelle. Zwischen der 39. und 60. Minute erzielte der Torjäger fünf weitere Treffer und erledigte die Monheimer fast im Alleingang. Den Schlusspunkt setzte Fabian Leon Pastow mit dem Tor zum 8:1-Endstand (81.).