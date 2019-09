Fußball-Kreisliga B : SCL punktet dreifach – ohne Spiel

Rhein-Wupper Da die Reserve der SSVg 06 Haan nicht genügend Spieler aufbieten konnte, gingen die drei Punkte kampflos an den Fußball-B-Ligisten aus Leichlingen.

Fußball, Kreisliga B Solingen: ESV SW 1928 Opladen – SC Reusrath III 4:1 (1:0). Dank des dritten Erfolgs in dieser Spielzeit haben sich Opladens Fußballer in der Spitzengruppe festgesetzt. Mehr als ein Pflichtsieg war das 4:1 gegen das punktlose Schlusslicht aus Reusrath aber nicht. Für die Halbzeitführung sorgte Marvin Schönenberg (21.). Nach dem überraschenden Ausgleich (71.) besannen sich die Schwarz-Weißen auf ihre Stärken und kamen durch Jan-Michael Neumanns Doppelpack (75./82.) sowie einem weiteren Treffer durch Erik Hubert Holewa zu verdienten drei Punkten.

BV Bergisch Neukirchen II – VfB 06 Langenfeld II 4:2 (2:2). Einen wichtigen Sieg haben Neukirchens Reserve-Fußballer gegen den Kontrahenten aus Langenfeld eingefahren. Den frühen Rückstand (12.) glich Joscha Frese in der 19. Minute aus. Nach einer halben Stunde erzielte Luca Frese die 2:1-Führung, die die Gäste kurz vor der Pause erneut egalisierten. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Hausherren dann: Sebastian Brand (79.) und Kevin Mack (89.) trafen zum Sieg.

SC Leichlingen – SSVg 06 Haan II. Da der Gast aus Haan nicht genügend Spieler aufbieten konnte, wurde die Begegnung in Leichlingen kurzfristig abgesagt – und die Punkte gingen kampflos an den SCL. „Wir haben dann kurzerhand trainiert und uns auf das anstehende Pokalspiel vorbereitet“, sagte der sportliche Leiter Tobias Jakobs. Am Dienstag (20 Uhr) empfängt der B-Ligist aus Leichlingen den klassenhöheren Klub GSV Langenfeld an der Balker Aue.