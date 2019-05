Kreisliga A : SC Hitdorf gewinnt Sieben-Tore-Spektakel

Rhein-Wupper In der Fußball-Kreisliga hat der SC Hitdorf das Lokalduell bei der Reserve des Landesligisten aus Schlebusch mit 4:3 für sich entschieden. In der Kölner Gruppe verspielt der BVBN beinahe eine 4:0-Führung und gewinnt nur knapp mit 6:5.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SC Hitdorf 3:4 (1:2). Das letzte Leverkusener Derby in dieser Saison endete in einem Torfestival – auch, weil beide Teams weitgehend auf die Defensive verzichteten. Justin Prensena brachte den SCH in der 7. Minute in Front, Marlon Beckhoff bereitete den Treffer vor. 20 Minuten später gelang Alban Gashi der Ausgleich. Wiederum nur fünf Zeigerumdrehungen danach war es erneut Justin Prensena, der SVS-Torhüter David Behrendt bezwang. Der Schlussmann hielt seine Farben in der Folge in mehreren Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Beckhoff, Michael Wloczyk und Bastian Prensena im Spiel. Beim 1:3 durch Justin Prensena aus 25 Metern stand er aber zu weit vor dem Tor. Dennoch steckte der SVS nicht auf und nutzte zwei Standards: Tobias Balduan verkürzte per Kopf nach Flanke von Philipp Reis auf 2:3 (70.), drei Minuten später schlug ein Freistoß von Gashi im langen Eck ein.