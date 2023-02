Basketball in der Region FBL verliert trotz guter Leistung

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – BSV Münsterland Baskets Wulfen 79:89 (53:72). Dem Tabellensechsten aus Wulfen musste sich die Zweitvertretung der Giants mit zehn Punkten Differenz geschlagen geben. „Der Spielverlauf war bei weitem nicht so klar – in der Schlussphase hatten wir noch die Möglichkeit auf den Sieg“, sagte Trainer Karsten Schul. „Der Gegner hatte aber einfach eine viel bessere Abschlussquote. Darin lag dieses Mal der Unterschied.“ Thomas Michel und Viktor Frankl-Maus trafen am besten für die Leverkusener, auch Yannick Kneesch und Justin Gnad kamen in den zweistelligen Punktebereich.