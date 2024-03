Basketball in der Region Fast-Break verliert überraschend

Basketball-Oberliga: BG Bonn – SC Fast-Break Leverkusen 95:87 (49:50). Überraschend deutlich musste sich der Tabellenführer beim Sechsten in Bonn geschlagen geben. Da Verfolger DJK Südwest Köln ebenfalls verlor, bleibt Leverkusen aber an der Spitze. Das Fast-Break-Team hat die Rückkehr in die 2. Regionalliga bei noch drei verbleibenden Partien damit weiter in der eigenen Hand.