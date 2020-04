Basketball: 2. Regionalliga : Fast-Break – nur in der ersten Saisonhälfte auf Aufstiegskurs

Fast-Break – nur in der ersten Saisonhälfte auf Aufstiegskurs

Leverkusen In den Wochen vor dem Abbruch der Saison in der 2. Regionalliga erlebten die Basketballer des SC Fast-Break Leverkusen eine sportliche Talfahrt.

Die Zwangspause mit dem damit verbundenen vorzeitigen Saisonabbruch durch die Corona-Krise kam den Regionalliga-Basketballern des SC Fast-Break Leverkusen beinahe gelegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Pimperl stürzte in der Rückrunde vom ersten auf den vierten Tabellenplatz ab. „Wir waren einfach nur noch froh, dass dann abgebrochen wurde“, betonte Coach Pimperl. Immer wieder hatte sein Team mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen.

Deutlich besser lief es für das Fast-Break-Team noch in der ersten Saisonhälfte. Lediglich eine Niederlage, im Spitzenspiel gegen DJK Adler Frintrop, hatte Leverkusen hinnehmen müssen. Alle anderen zehn Begegnungen entschied die Pimperl-Mannschaft zu ihren Gunsten und belegte nach der Hälfte aller Spiele verdient den ersten Platz in der 2. Regionalliga. Vieles deutete auf eine sofortige Rückkehr in die 1. Regionalliga hin. Auch die Partien zu Beginn des neuen Jahres gegen BG Aachen und die TG Stürzelberg gewann FBL. „Dann erwischte uns aber die Seuche: Wir haben nichts mehr zustandegebracht“, sagt Pimperl mit Blick auf die Wochen vor dem Abbruch.