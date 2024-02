Basketball in der Region Fast-Break feiert Comeback-Sieg

Basketball, 1. Regionalliga: NEW Elephants Grevenbroich – TSV Bayer 04 Leverkusen II 70:104 (37:51). Einen wichtigen Auswärtssieg feierte die Reserve der Bayer Giants. Sie setzte sich beim Tabellenneunten in Grevenbroich klar durch und schaffte damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Vor allem in der Offensive überzeugte die Mannschaft von Trainer Gabriel Strack – gleich sechs Spieler punkteten zweistellig. Bester Werfer war Benjamin Nick mit 20 Punkten.