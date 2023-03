Basketball in der Region SC Fast-Break entscheidet Stadtduell klar für sich

Basketball, 1. Regionalliga: BG TVO/TV Jahn – TSV Bayer 04 Leverkusen II 62:109 (40:57). Weiter auf dem Vormarsch befinden sich die Reserve-Basketballer der Giants aus Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Karsten Schul setzte sich beim abgeschlagenen Schlusslicht TVO/TV Jahn klar durch und stellte damit den Anschluss an die Mittelfeldränge her. „Die Jungs haben ihr Pensum solide heruntergespielt“, sagte Schul. Auch von technischen Problemen an der Hallenuhr – es gab zudem keine statistische Aufzeichnung der Partie – ließen sich die Leverkusener nicht aus dem Rhythmus bringen.