Basketball in der Region Fast-Break entscheidet das Lokalduell deutlich für sich

Basketball, 1. Regionalliga: ETB Miners – TSV Bayer 04 Leverkusen II 103:92 (58:40). Drittes Spiel, dritte Niederlage für die Leverkusener Reserve-Basketballer. Auch beim Spitzenteam in Essen konnte die Mannschaft von Trainer Gabriel Strack nur phasenweise mithalten. „Wir wollten eigentlich anders verteidigen und dadurch ist der Gegner zu vielen einfachen Körben gekommen. An einer besseren Verteidigung müssen wir dringend arbeiten“, sagte Strack. Mit der eigenen Offensivleistung gegen den Aufstiegskandidaten war der Giants-Coach insgesamt zufrieden. Yannick Kneesch und Thomas Michel trafen am besten für die Leverkusener.