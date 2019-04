Basketball aus der Region : SC Fast-Break darf trotz Niederlage weiter hoffen

Rhein-Wupper Der Basketball-Regionalligist aus Leverkusen bekommt im Kampf um den Klassenerhalt eine letzte Chance. Eine Liga darunter siegt die bereits als Meister feststehende Reserve der Giants munter weiter, während Oberligist Leichlinger TV eine herbe Niederlage kassiert.

Basketball, 1.Regionalliga: BSG Grevenbroich – SC Fast-Break Leverkusen 104:80 (53:44). Das Saisonfinale in der 1. Regionalliga verspricht Spannung bis zum Schluss. Nach den Niederlagen des SC Fast-Break Leverkusen und des Deutzer TV ist die Frage, welches der beiden Team absteigt, um eine Woche verschoben worden. „Mittlerweile ist auch klar, dass durch die Absteiger von oben auch bei uns vier Teams runter müssen“, betont Trainer Thomas Pimperl. Heißt: Fast-Break muss am kommenden Wochenende gegen Ibbenbüren gewinnen und Deutz darf zeitlgeich beim bereits als Absteiger feststehenden Team in Salzkotten keinen Sieg einfahren. „Wir werden alles reinwerfen und müssen dann schauen, zu was es reichen wird“, erklärt der Coach.