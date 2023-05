Basketball in der Region Fast-Break beendet die Saison auf dem vierten Platz

Regionalliga: New Basket Oberhausen – BBZ Opladen II 63:74 (43:40). Am letzten Spieltag gelang der Opladener Reserve noch einmal ein beeindruckender Auswärtsauftritt. Beim Tabellennachbarn in Oberhausen feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Pimperl den elften Saisonsieg und schließt die Runde damit auf einem zufriedenstellenden siebten Rang ab. „Mein junges Team hat sich toll entwickelt und nach anfänglichen Problemen in dieser Spielzeit sind wir am Ende richtig gut in Tritt gekommen“, sagte Pimperl.