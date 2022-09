Football : Saison in der NFL startet mit den St.Brown-Brüdern

Equanimeous (l.) und Amon-Ra St. Brown bei einem Spiel in der vergangenen Saison. Foto: dpa/-

Leverkusen Während Equanimeous St. Brown und seine Chicago Bears es zum Auftakt mit den San Francisco 49ers zu tun bekommen, sind die Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown gegen die Philadelphia Eagles gefordert.

Die Fachleute sind sich einig: Die Detroit Lions und die Chicago Bears gehören in der am Wochenende beginnenden Saison der Profi-Football-Liga NFL zwar nicht zu den schwächsten Teams. Für einen Play-off-Platz oder eine positive Bilanz wird es jedoch weder für Amon-Ra St. Brown und die Lions noch für die Bears als neuem Arbeitgeber von Bruder Equanimeous langen. Die beiden Wide Receiver (Passempfänger) mit Wurzeln in Hitdorf und ihre Mitspieler würden die Experten nur zu gerne eine Besseren belehren – und bekommen dazu gleich zum Auftakt eine hervorragende Gelegenheit.

Denn beide starten mit einem kniffligen Heimspiel gegen einen Play-off-Teilnehmer des Vorjahres. Amon-Ra und die Lions haben die Philadelphia Eagles zu Gast, die in der Wildcard-Runde den Tampa Bay Buccaneers unterlagen. „EQ“ und die Bears bekommen es mit den San Fracisco 49ers zu tun, die es sogar in die Conference Championships schafften und dort die Superbowl-Teilnahme durch das 17:20 beim späteren Titelträger Los Angeles Rams denkbar knapp verpassten. Der Kick-off für beide Partien erfolgt zeitgleich am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit.