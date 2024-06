Handball, 3. Liga Saarlouis ist das Highlight der Saison beim TuS 82 Opladen

26:34-Punkte waren es am Ende einer Saison, die so lange lief wie seit vielen Jahren nicht mehr beim TuS 82 Opladen. „Man hat am Ende wirklich gemerkt, dass der Akku leer war“, sagt Trainer Fabrice Voigt über die Drittliga-Spielzeit, die seine Mannschaft auf dem neunten Tabellenplatz abschloss. Für den Coach beginnt nach acht Jahren in der Hauptverantwortung nun ein neuer Abschnitt. Er bleibt im Trainerteam, setzt aber andere Prioritäten.