Rudern Julius Christ und Sönke Kruse lösen das Ticket für Paris

Nach dem Sieg im Vorlauf, in dem Christ und Kruse den dänischen Zweier hinter sich gelassen hatten, der in identischer Besetzung in Tokio 2021 die olympische Bronzemedaille gewonnen hatte und vor wenigen Wochen in Varese beim Worldcup auf Platz drei ruderte, ahnten die beiden, dass sie keineswegs Außenseiter waren. Im Halbfinale agierten sie kontrolliert und verzichteten darauf, gegen Litauen die letzten Körner zu investieren, um das Rennen zu gewinnen. Der zweite Platz reichte, um sich für das Finale zu qualifizieren.