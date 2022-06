Tennis : RTHC-Tennisspieler in guter Form bei Verbandsmeisterschaften

RTHC-Tennisspieler in guter Form bei Verbandsmeisterschaften

Janneke Wikkerink und ihre Teamkolleginnen vom RTHC Bayer Leverkusen kämpfen am Sonntag um wichtige Punkte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Leverkusener John Sperle schafft es ins Endspiel, scheitert aber knapp. Die Damen stehen am Wochenende vor ihrem letzten Saisonspiel in der Regionalliga.

Bei den Mittelrhein-Verbandsmeisterschaften, die einmal mehr auf der Anlage am Leverkusener Kurtekotten ausgetragen wurden, ist John Sperle nur denkbar knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Der Tennisspieler, der für den RTHC Bayer Leverkusen an den Start geht, schaffte es bis ins Finale und unterlag dort erst nach hartem Kampf mit 5:7 und 5:7 dem Bundesliga-Spieler Hazem Naw (RW Köln).