Tennis : RTHC visiert den Klassenerhalt an

Philip Pakebusch fehlt dem RTHC derzeit verletzt. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für die Herren-Mannschaft des RTHC Bayer Leverkusen ist in der Regionalliga noch alles möglich. Die Zweitliga-Damen starten erst im August in die Sommersaison.

Von Lars Hepp

Die Tennis-Sommersaison ist in vollem Gange. Für die Herren-Mannschaft des RTHC geht es wie in den Jahren zuvor um den Klassenerhalt in der Regionalliga. „Durch die vergangene Corona-Saison gab es keine Absteiger, dafür aber Aufsteiger. Das heißt, dass nach dieser Runde deutlich mehr Teams als sonst absteigen werden“, erklärt RTHC-Sportkoordinator Hans-Günter Ludwig.

In ihrer Gruppe müsste die Mannschaft vom Kurtekotten mindestens Zweiter werden, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Die beiden letzten Teams steigen sofort ab, der Tabellendritte und -vierte muss jeweils eine zusätzliche Relegation spielen. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch Zweiter werden, allerdings auch noch Letzter. So eng ist das mal wieder in dieser Liga“, betont Ludwig.

Die Leverkusener starteten bravourös, besiegten zum Auftakt den TC Kaiserswerth aus Düsseldorf klar mit 7:2. Es folgte eine knappe 4:5-Niederlage gegen den THC Köln Stadion Rot-Weiß II, ehe der RTHC das Nachbarschaftsduell mit dem Solinger TC mit 5:4 knapp für sich entschied. Beachtlich: In der Begegnung holten die Leverkusener einen 2:4-Rückstand nach den Einzeln mit drei Doppelerfolgen auf.

Am Sonntag lief es dann weniger gut. Gegen den bis dahin Tabellenletzten Marienburger SC kassierten die RTHC-Herren eine 3:6-Niederlage und verspielten eine weitaus bessere Ausgangsposition. „Das war wirklich schade“, sagte Ludwig. Die Wetterverhältnisse erschwerten die Austragung der Partie. So starteten die Mannschaften draußen, mussten nach der ersten Runde aber in die Halle ausweichen. Philip Pakebusch, seit vielen Jahren einer der Leistungsträger, konnte in dieser Saison wegen anhaltender Rückenbeschwerden bislang noch nicht eingreifen. Im letzten Gruppenspiel kommendes Wochenende geht es für die Leverkusener nun zum Tabellenführer THC Brühl. „Es ist noch alles möglich, wie man an den bisherigen Ergebnissen gesehen hat“, sagt Ludwig.