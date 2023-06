Tennis RTHC schöpft Hoffnung im Kampf um die Regionalliga

Nicht so gut lief es derweil für die Herren aus Leverkusen, die in der Regionalliga die vierte Niederlage im vierten Spiel kassierten. Damit steht der Abstieg in die Oberliga als Gruppenletzter fest. „Die Konkurrenz in diesem Jahr war einfach zu stark“, betonte Kirschner. Sie wünscht sich für das Team nun einen Neuaufbau in der höchsten Klasse im Verband.