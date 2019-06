Letzter Hockey-Spieltag : RTHC hält alle Trümpfe in der Hand

Leverkusen Mit einem Sieg gegen RW Köln II können die Hockeyspielerinnen die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machen. Trainer Volker Fried fiebert dem Duell entgegen.

Vor einem Jahr war die Enttäuschung bei den Hockeyspielerinnen des RTHC groß. Nach nur einer Spielzeit war für die Leverkusenerinnen das Abenteuer in der 2. Bundesliga schon wieder beendet. Ein einziger Punkt fehlte seinerzeit – trotz beeindruckenden Schlussspurts – zum angestrebten Klassenerhalt. Es dauerte im Juni 2018 aber nicht lange, ehe sich die Leverkusenerinnen wieder kämpferisch gaben und den direkten Wiederaufstieg als Ziel festlegten. Und die RTHC-Frauen haben bis dato Wort gehalten. Einen Spieltag vor Schluss liegt das Team an der Spitze der Regionalliga West. Mit einem Sieg am Sonntag (12 Uhr, Kurtekotten) gegen RW Köln II wäre der neuerliche Aufstieg besiegelt.

Klappt das nicht, müsste man am Kurtekotten kräftig zittern, weil der ETuF Essen, der mit einem Zähler Rückstand in Lauerstellung liegt, mit einem eigenen Sieg (gegen DSD Düsseldorf) vorbeiziehen könnte. Darauf – oder auf ein eventuelles Remis – will es Trainer Volker Fried aber nicht ankommen lassen. „Ich möchte gar nicht auf den ETuF schauen. Wir haben die besten Voraussetzungen und können es aus eigener Kraft packen. Das zählt für uns und nichts anderes“, sagt er. Auch 27 Jahre nach seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona brennt der 58-Jährige noch immer für seinen Sport.