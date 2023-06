Tennis in der Region RTHC-Tennisspieler verlieren ihre Vormachtstellung

Im Damen-Klassement kam es zu einem spannenden Finale zwischen Haina Franco (TK Blau-Weiß Aachen) und Isabel Heupgen (Kölner HTC BW), wobei sich die Aachenerin knapp durchsetzte. Auch in der Herrenkonkurrenz ging es in vielen Partien ausgeglichen zu. Im Finale bezwang Thomas Weigel (Kölner HTC Blau-Weiß) den an zwei gesetzten Philipp Bosse (Marienburger SC) mit 7:5 und 7:5. Aus Leverkusener Sicht erreichte Helmut Härle in der Konkurrenz Herren 65 das Halbfinale, David Lembke schaffte es bei den Herren 30 ins Viertelfinale.