Tennis, Regionalliga Frauen des RTHC haben ein Endspiel gegen Köln

Der letzte Spieltag in der Tennis-Regionalliga verspricht Spannung und Dramatik. Am Sonntag (11 Uhr) empfangen die Frauen des RTHC den Tabellennachbarn Kölner THC Stadion Rot-Weiß, der mit 4:6-Punkten gleichauf liegt. Beide Mannschaften fuhren Siege gegen die bereits als Absteiger feststehenden Teams vom Netzballverein Velbert und ETUF Essen ein. Nur der Gewinner des direkten Duells am Kurtekotten hält die Klasse.