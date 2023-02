Fußball, Frauen-Bundesliga Coach de Pauw fordert Kampfgeist

Richten müssen es also die, die am Sonntag zur Verfügung stehen. Von ihnen erwartet der Trainer eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Niederlage zuletzt gegen Bremen. „Unser Auftritt gegen Werder war nicht gut. Wir müssen bereit sein zu kämpfen, die Zweikämpfe gewinnen und noch mehr ins Läuferische gehen. All das haben wir vermissen lassen. Wir müssen auf dem Platz zeigen, dass wir ein Team sind. Jeder muss wissen, worum es geht“, betont de Pauw. Er erwartet einen gefährlichen Gegner, der in der Hinrunde einige gute Spiele gezeigt hat, direkte Duelle nicht scheut und schnell kontert. „Daher müssen wir von Beginn an fokussiert sein, die Zweikämpfe gewinnen, die Bälle halten und die richtigen Entscheidungen treffen“, fordert der Bayer-Coach.