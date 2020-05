Handball: Oberliga : Reserve-Kader des TuS 82 Opladen wird umstrukturiert

Opladen Bei den von Dennis Breuer trainierten Oberliga-Handballern des TuS 82 Opladen soll der Altersschnitt gesenkt werden. Sechs Talente ersetzen fünf erfahrene Spieler. Zu Beginn der neuen Saison bekommt es das Reserve-Team mit starken Gegnern zu tun.

Beim Corona-Abbruch befanden sich die Reserve-Handballer des TuS 82 Opladen noch auf einem Abstiegsrang in der Oberliga. „Sicherlich haben wir vom vorzeitigen Saisonende profitiert. Doch ich bin mir sehr sicher, dass wir bei regulärem Verlauf den Klassenerhalt auch so geschafft hätten. Die Mannschaft hatte sich immer besser gefunden“, sagt Trainer Dennis Breuer. Im November des vergangenen Jahres hatte er das Amt von Oliver Dorn übernommen.

Vor rund anderthalb Wochen ist die neuformierte Mannschaft nun in eine erste Vorbereitungsphase gestartet, in der die athletischen Grundlagen gelegt werden sollen. „Wir wollen besonders in diesem Bereich fit sein“, betont Breuer. Er hat seine Trainingszeiträume in drei Abschnitte aufgeteilt. Ende August startet dann die neue Runde. Gleich zu Beginn geht es gegen die Topteams der Liga. Sowohl die HSG Refrath/Hand, TSV Bayer Dormagen II als auch der Pulheimer SC zählen zu den Aufstiegskandidaten.