Rekordsommer hat nur geringe Folgen für Trainingspläne

LEVERKUSEN Fußballer und Handballer bereiten sich bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke auf die neue Saison vor. Der erste Gegner der Spielzeit ist das Wetter.

Der Kreislaufkollaps von Karim Bellarabi beim Testspiel in Wuppertal vergangene Woche war ein warnendes Beispiel dafür, wie körperliche Höchstleistungen bei der aktuellen Witterung auch gestandenen Profis heftig zusetzen können. Der Angreifer von Bayer 04 ist indes wieder genesen und nun mit dem Team auf dem Weg ins Trainingslager, das praktischerweise in den etwas kühleren österreichischen Alpen liegt.

Solch luxuriöse Optionen haben die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV nicht. Das Team von Trainer Frank Lorenzet ist vorwiegend in der Halle unterwegs. „Wir haben keinen Einfluss auf die Witterung“, sagt der Coach. „Die Laufeinheiten im Außenbereich legen wir so, dass es auszuhalten ist – früh am Morgen oder spät am Abend.“ Klimatisiert sei die Halle Am Hammer nicht, die Trainingsumfänge blieben gleich. „Da müssen die Spieler durch“, sagt Lorenzet.