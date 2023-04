Springen und Dressur Reitsportler eröffnen in Rheindorf die Saison

Leverkusen · Am Samstag und Sonntag gehen die Springreiter bei der RSG Burghof an den Start. Eine Woche später geht es für die Dressurreiter an gleicher Stelle um Preise und Platzierungen. Anschließend folgen einige weitere Turniere in der Region.

14.04.2023, 18:00 Uhr

Franz Gilles ist Vorsitzender der Reitsportgemeinschaft Burghof. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Siegfried Grass

„Positiver Trend, aber gedämpfte Erwartungen“ – so umschreibt die Deutsche Reiterliche Vereinigung, der Dachverband aller Pferdesportler in Deutschland, die Lage. Eine Bewertung, die Franz Gilles bestätigt. Er ist Vorsitzender der RSG Rheindorf, die an diesem Wochenende den ersten Teil ihres traditionell über zwei Wochenenden gehenden Turniers ausrichtet.