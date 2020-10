Reitsport : Carina Steinhaus startet bei Turnier in der Balker Aue

Carina Steinhaus startet bei Turnier in der Balker Aue

Die Leichlingerin Carina Steinhaus geht mit ihrem Pferd „Feiner Ferdinand“ in die Dressurprüfung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Reit- und Fahrverein richtet am Wochenende ein „Late Entry“-Turnier ohne Zuschauer aus. Am Start ist auch die Leichlinger Lokalmatadorin Carina Steinhaus.

Mit Vorschriften und Auflagen kennt sich Oliver Kuntze, Vorsitzender des Leichlinger Reit- und Fahrvereins, inzwischen bestens aus. Der große Außenplatz in der Balker Aue wird gerade neu gerichtet – und das war mit zahlreichen baurechtlichen Besonderheiten verbunden. An diesem Wochenende wagen sich die Leichlinger zudem an die Ausrichtung eines – kleinen – Turniers: Ein sogenanntes „Late Entry“, das für potenzielle Teilnehmer den Vorteil bringt, dass sie sich kurzfristig anmelden können.