Faustball, Bundesliga Reifeprüfung für LTV-Faustballer

Die Faustballer des Leichlinger TV blicken auf eine erfolgreiche Hinrunde in der 1. Bundesliga zurück, die das Team als Zweiter der Nordstaffel abschloss. Damit sicherten sich die Blütenstädter den Klassenerhalt und können sich nun auf das Erreichen der Endrunde konzentrieren. „Das wird eine große Herausforderung für uns. Doch wer einmal an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen hat, der will wieder dabei sein“, sagt LTV-Angreifer Chris Weber.