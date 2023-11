Fußball, Mittelrheinpokal Pokal-Abenteuer des SV Bergfried findet Fortsetzung

Sven Wilk hatte den Außenseiter nach rund einer Viertelstunde in Führung geschossen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit unterlief Walter Famakinwa ein Eigentor, fortan entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der regulären Spielzeit fielen aber keine Tore mehr. In der 107. Minute erhöhte der Favorit, doch Marcel Heßdörfer mit seinem Treffer zwei Minuten vor dem Ende der Verlängerung ermöglichte seinem Team die Chance im Elfmeterschießen.