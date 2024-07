Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers Virusinfektion bremst Franziska Schuster aus

Kurz vor dem DM-Rennen in Braunschweig machte Schuster ihre Erkrankung öffentlich. Bei Instagram schrieb die 22-Jährige: „Gerne wäre ich dieses Jahr bei der DM wieder am Start gewesen, um meinen Titel verteidigen zu können. Leider lief es aber alles anders als geplant, denn Anfang Mai kam die Diagnose zum Pfeifferschen Drüsenfieber. Egal, was ich versucht habe, um schnell wieder fit zu werden, mein Körper hat mir immer wieder signalisiert: Er ist noch nicht so weit und braucht mehr Zeit.“ Schuster wollte nicht nur in Braunschweig ihren DM-Titel bei den Frauen verteidigen, sondern auch am vergangenen Wochenende bei den nationalen U23-Titelkämpfen in Mönchengladbach-Rheydt wieder Gold gewinnen. Die Olympischen Spiele in Paris hatte die Sprinterin ebenfalls im Hinterkopf.