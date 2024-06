Fußballl, Kreisliga Heesen soll Witzhelden zurück in die A-Liga führen

Zwischen 2007 und 2014 spielten die Fußballer des VfL Witzhelden insgesamt fünf Jahre in der Bezirksliga. Ihre beste Platzierungen erreichten sie in der Saison 2007/08, als sie in der Endabrechnung auf dem fünften Rang landeten. Oliver Heesen, der den Klub fast 30 Jahre in verschiedenen Funktionen prägte, stand damals als spielender Co-Trainer für den VfL auf dem Platz. 2020, Witzhelden war mittlerweile wieder A-Ligist, legte er nach 15 Jahren im Traineramt eine mehrjährige Pause ein, ehe er zur vergangenen Saison als Coach bei der TG Hilgen anheuerte. Künftig steht Heesen jedoch wieder für seinen VfL an der Seitenlinie – und übernimmt die erste Mannschaft in der Kreisliga B.