Boxen In Leverkusen fliegen die Fäuste

Eine sportlich hochklassige Veranstaltung erwartet an diesem Samstag alle Freunde des Boxsports. In der Ostermann-Arena richtet der Leverkusener Verein No Limit Boxing zum ersten Mal ein Box-Event in dieser Größenordnung aus. Einlass ist ab 16.30 Uhr. „Das Interesse und die Nachfrage sind riesengroß. Wir freuen uns sehr auf diesen Abend“, betont der Vorsitzende Bekim Hoxhaj, der in Zusammenarbeit mit Michael Kunz, bekannt als Trainer und Klubchef des Fußball-Bezirksligisten FC Leverkusen, in der Vergangenheit schon häufiger kleinere Events im Opladener Studio der Rehaktiv GmbH veranstaltet hat.