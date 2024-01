Football Niederlage stachelt Amon-Ra St. Brown an

Was wie ein Märchen begann, entpuppte sich für die Detroits Lions und Amon-Ra St. Brown am Ende als Tragödie. Der Wide Receiver (Passempfänger) mit Wurzeln in Leverkusen und seine Teamkollegen waren dem Endspiel in der Football-Profi-Liga NFL bereits zum Greifen nah. Zur Pause des Conference Championship-Spiels führten sie nach einer famosen ersten Hälfte überraschend deutlich mit 24:7 beim Favoriten San Francisco 49ers. Doch es folgte eine zweite Halbzeit zum Vergessen – und letztlich jubelten doch die Gastgeber, die sich mit einem 34:31 ihre Teilnahme am Super Bowl in Las Vegas sicherten.