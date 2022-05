Fußball in Leverkusen : Müller tritt nach Kantersieg des SVS zurück

Leverkusen Nach nur zehn Spielen als Trainer des Landesligisten SV Schlebusch nimmt Marcel Müller seinen Hut. Zum Abschluss des Intermezzos gibt es einen 8:1-Erfolg. Bezirksligist FC Leverkusen präsentiert sich hingegen lustlos in Frechen.

SV Schlebusch – TSV Germania Windeck 8:1 (5:0). Die Ereignisse überschlugen sich nach dem Schlusspfiff. Einerseits war große Freude nach dem souveränen Heimsieg über das Schlusslicht aus Windeck angebracht, zum anderen aber auch eine gewisse Überraschung. Denn Trainer Marcel Müller, der erst in der Winterpause die Nachfolge vom langjährig so erfolgreichen Stefan Müller angetreten hatte, beendete auf eigenen Wunsch sein Engagement nach nur zehn Spielen wieder. „Aus beruflichen und privaten Gründen kann ich diesen Aufwand einfach nicht mehr leisten. Deswegen habe ich mich für diesen Schritt jetzt entschieden“, erklärte Müller.

Mannschaft und Vorstand traf die Nachricht überraschend, wie Geschäftsführer Florian Richter bestätigte: „Wir hatten davon keine Ahnung und müssen das jetzt so akzeptieren. Wir sind aber bereits mit einer internen Nachfolgelösung klar und können so die Saison in Ruhe zu Ende bringen.“ Der erste Vorsitzende Dirk Dreher, der in früheren Jahren bereits erfolgreich an der Seitenlinie arbeitete, wird einspringen und dem Verein Zeit geben, um einen neuen Coach für die kommende Spielzeit zu verpflichten.